Гинцбург назвал преимущества вакцины «Спутник Лайт»

Фото: Youtube /RT Россия

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» стоит дешевле и позволит сбить пик заболеваемости. Об этом заявил глава центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в субботу, 27 марта.

— Безусловно, этот препарат будет стоить намного дешевле, чем «Спутник V», с одной стороны, а с другой стороны, его применение позволит сбить пик заболеваемости, то есть снизить нагрузку на коечный фонд местного здравоохранения и понизить число тяжелых больных, — заявил он.

Большое количество компаний, которые хотят производить новую вакцину, вызвало определенные задержки, но в следующие две недели она должна увидеть свет. Исследование однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» проходит в России, Гане и ОАЭ. Она будет ориентирована преимущественно на экспортные рынки, в то время как «Спутник V» будет использоваться внутри страны, отмечает Пятый канал.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вирусолог объяснил, могут ли возникнуть проблемы с повторной вакцинацией