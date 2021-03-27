Народный календарь. Почему не стоит мыть голову 28 марта

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В народном месяцеслове 28 марта наши предки называли Александровым днем или Лесным ухоженьем. Христиане в этот день вспоминали священномученика Александра.

Народные поверья гласили, что в этот день нельзя мыть голову, чтобы не навлечь на себя расставание с любимым человеком или с кем-то из родственников. В этот день девушки гадали на любовь. Для этого в чашку засыпалась сухая ромашка и заливалась кипятком, представляя любимого человека. После этого нужно было задать вопрос о взаимности чувств. Если ромашки всплыли, то у объекта гадания любви нет, если пошли на дно, то есть.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему не стоит мыть голову 28 марта

Приметы погоды гласили, что если в этот день прилетели чайки, то весна будет теплой, если чирикают воробьи – день будет погожим. А если день пасмурный и солнце выглянуло из-за туч перед закатом, то будет ненастье.

245 лет назад был основан московский Большой театр, 224 года назад в США была запатентована первая стиральная машина. Она представляла собой деревянный ящик с подвижной рамой.

В этот день родились писатель Максим Горький, актеры Иннокентий Смоктуновский и Екатерина Жемчужная, советская летчица-штурман Марина Раскова, кинорежиссер, сценарист Александр Митта.

Именины отмечают Тимофей, Александр, Денис, Михаил, Алексей.

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