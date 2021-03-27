Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Народный календарь. Почему не стоит мыть голову 28 марта
Фото: pixabay.com

Народный календарь. Почему не стоит мыть голову 28 марта

Василий Плиткин

Общество

В народном месяцеслове 28 марта наши предки называли Александровым днем или Лесным ухоженьем. Христиане в этот день вспоминали священномученика Александра.

Народные поверья гласили, что в этот день нельзя мыть голову, чтобы не навлечь на себя расставание с любимым человеком или с кем-то из родственников. В этот день девушки гадали на любовь. Для этого в чашку засыпалась сухая ромашка и заливалась кипятком, представляя любимого человека. После этого нужно было задать вопрос о взаимности чувств. Если ромашки всплыли, то у объекта гадания любви нет, если пошли на дно, то есть.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему не стоит мыть голову 28 марта

Приметы погоды гласили, что если в этот день прилетели чайки, то весна будет теплой, если чирикают воробьи – день будет погожим. А если день пасмурный и солнце выглянуло из-за туч перед закатом, то будет ненастье.

245 лет назад был основан московский Большой театр, 224 года назад в США была запатентована первая стиральная машина. Она представляла собой деревянный ящик с подвижной рамой.

В этот день родились писатель Максим Горький, актеры Иннокентий Смоктуновский и Екатерина Жемчужная, советская летчица-штурман Марина Раскова, кинорежиссер, сценарист Александр Митта.

Именины отмечают Тимофей, Александр, Денис, Михаил, Алексей.

Читайте также: Народный календарь. Почему опасно смотреть в зеркало 27 марта

народный календарьВидео ВМвера в приметы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте