Фигуристка Туктамышева объяснила слезы при объявлении победителей ЧМ

Фото: instagram.com/liza_tuktik

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы в одиночном женском катании Елизавета Туктамышева рассказала, почему заплакала во время объявления результатов на чемпионате мира в Стокгольме.

Ранее стало известно, что фигуристки из России впервые в истории заняли все призовые места в женском одиночном катании на чемпионате мира. На первом месте оказалась Анна Щербакова, серебро присудили Елизавете Туктамышевой, бронзовая медаль досталась Александре Трусовой.

Елизавета Туктамышева пояснила, что испытала искреннюю радость, так как не ожидала, что получит серебряную медаль.

— Я после произвольной программы была очень рада. Это были искренние эмоции. Не знала, что так все хорошо и удачно может сложиться. Очень рада за всех наших медалистов! — цитирует фигуристку Пятый канал.

Туктамышева также поздравила тренеров и других фигуристов. По ее словам, этот чемпионат получился очень удачным для российских спортсменов.

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