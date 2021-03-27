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Фигуристы Синицина и Кацалапов взяли золото в танцах на льду на чемпионате мира
Фото: Youtube / Первый канал

Фигуристы Синицина и Кацалапов взяли золото в танцах на льду на чемпионате мира

Виктория Родимкина

Спорт

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Швеции.

Синицина и Кацалапов стали лидерами среди других пар после ритм-танца, в произвольной программе они набрали 133,02 балла, а победу одержали с результатом 221,17 балла. Серебряную медаль завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, третьими стали канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

Еще одна пара из России — Александра Степанова и Иван Букин — заняли пятое место с результатом 208,77 балла.

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