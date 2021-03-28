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Метеоролог предупредил россиян о ведущей к мировой катастрофе тенденции
Фото: Минобороны РФ

Метеоролог предупредил россиян о ведущей к мировой катастрофе тенденции

Юлия Курганова

Общество

Руководитель прогностического центра «Метео ТВ» Александр Шувалов предупредил россиян о тенденции, которая может привести к катастрофе во всем мире.

Он напомнил о недавнем докладе Росгидромета, согласно которому потепление климата в РФ опережает похожие процессы в Северном полушарии, в среднем Россия идет впереди соседей по данному показателю примерно на полградуса, что является значительным показателем.

По словам специалиста, негативные последствия этой тенденции россияне смогут почувствовать уже в этом году. Так, на севере России произойдет усиление осадков, а на юге наоборот возрастает риск засух. При этом Шувалов отметил, что в районах вечной мерзлоты увеличивается толщина слоя, который оттаивает каждое лето. Это может стать угрозой для городов и нефтепроводов в близлежащих регионах.

Также эксперт добавил, что глобальное потепление на пять градусов может привести к катастрофе для всего мира. При таком сценарии субтропическому поясу и пустынным регионам грозит голод, что приведет к массовой миграции людей на север, передает РИА Новости.

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