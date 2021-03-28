Юристы разъяснили, кому нужно платить «налог на грядки»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Юристы разъяснили особенности патентного налогообложения для сельхозпроизводителей, которое прозвали «налогом на грядки».

Основатель консалтинговой группы Вадим Ткаченко пояснил, что приобретать патент нужно индивидуальным предпринимателям, чей доход за прошлый год не превысил 60 миллионов рублей, и в штате у них работает не более 15 наемных работников.

Тем же, кто ведет хозяйство для своих нужд или продает излишки урожая со своего дачного участка, приобретать патент не нужно, сообщил управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

— Такой налог был введен для того, чтобы упростить для ИП осуществление этого вида деятельности, но он не относится к тем, кто самостоятельно ведет хозяйство для своих нужд или небольшого заработка, — пояснил юрист.

Тем не менее каждый владелец зарегистрированного в Росреестре земельного участка обязан платить земельный налог, который рассчитывается исходя из кадастровой стоимости и имеющихся вычетов и льгот, сообщает агентство «Прайм».

Читайте также: Юрист предупредил о новых штрафах, грозящих дачникам