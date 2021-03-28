Россиянам начнут выдавать ипотеку на строительство частных домов

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В России в 2021 году начнут выдавать ипотеку на индивидуальное жилищное строительство. Но процентная ставка по этому виду кредита будет выше, чем обычно, сообщил в субботу, 27 марта, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

— Мы в этом году пробно отработаем и надеемся, что на банковском рынке появится продукт, который позволит каждому владельцу дома взять кредит и построить или реконструировать существующий дом, — рассказал он.

Хуснуллин отметил, что финансирование данной программы будет измеряться «в десятках миллиардов» рублей, но точные цифры пока рано называть.

Чиновник добавил, что спрос на индивидуальное жилье высок, но существуют проблемы, которые мешают начать выдачу такой ипотеки. Он подчеркнул, что земля не отмежевана, не имеет стоимости, а также она не представляет залоговый интерес, передает РИА Новости.

Напомним, что в ноябре 2020 года Владимир Путин поручил разработать меры, которые будут направлены на предоставление гражданам ипотеки на строительство индивидуальных жилых домов в срок до 1 июля 2021 года.

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