Правозащитники заявили о гибели более 90 человек на протестах в Мьянме

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Правозащитная Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы сообщила о гибели более 90 человек в результате столкновений между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов в субботу, 27 марта.

Правозащитники ссылаются на документы с данными о смертях детей, студентов и других гражданских лиц.

— Реальное количество погибших с высокой вероятностью может оказаться значительно большим. Мы будем корректировать цифры по мере получения документально подтвержденной информации, — отметили правозащитники.

Также они заявляют, что с 5 февраля в Мьянме погибли 423 человека в ходе акций протестов, передает РИА Новости.

Напомним, 1 февраля военнослужащие в Мьянме объявили о введении чрезвычайного положения на один год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. В результате были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства.

В республике идут протесты против госпереворота, митингующих задерживают. По информации Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, под стражей все еще находятся 262 человека.

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