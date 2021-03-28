Помещение в доме 1917 года постройки выставлено на торги в Басманном районе Москвы

Россия, Москва, Старая Басманная улица, 25с1 Карта всех событий

Помещение в здании 1917 года постройки было выставлено на продажу в Басманном районе Москвы. Об этом сообщили в Центре управления городским имуществом в воскресенье, 28 марта.

— Лот расположен на первой линии домов, от метро «Бауманская» несколько минут пешком, рядом находится Высшая школа экономики, музеи, а также Сад культуры и отдыха имени Баумана, — рассказали в ведомстве.

Лот находится по адресу улица Старая Басманная, дом 25, строение 1. Его площадь — 116,5 квадратных метров, а стартовая цена составляет 9,4 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 22 апреля, а сам аукцион состоится 28 апреля.

В помещении есть все коммуникации — отопление, электричество и водопровод. Благодаря своему расположению, оно может подойти для фотостудии, оптики или ремонта обуви, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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