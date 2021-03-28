Температура до плюс 11 градусов ожидается в Москве в воскресенье

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Небольшая облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в столице 28 марта. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Небольшая облачность, без осадков. В Москве сегодня плюс 9 – 11 градусов. А в Подмосковье 7 – 12 градусов, это на 5 – 6 градусов выше положенного по норме конца марта... идеальная солнечная погода, — рассказал он.

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью от одного до шести метров метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру составит 758 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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