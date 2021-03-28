Подсветка нескольких тысяч зданий была отключена во время «Часа Земли» в Москве

Фото: Вечерняя Москва

В Москве прошла акция «Час Земли», в ходе которой была отключена подсветка почти трех тысяч зданий. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в воскресенье, 28 марта.

Столица принимает участие в акции «Час Земли» уже в 13-й раз. В этом году мероприятие, призванное улучшить экологическую ситуацию на планете, прошло вечером 27 марта.

— Москва принимала участие в акции уже в 13-й раз, в этом году на час, с 20:30 до 21:30, была отключена подсветка более 2,8 тысячи зданий, сооружений и городских территорий, в том числе Московского Кремля, Государственного исторического музея, ГУМа и ЦУМа, парка «Зарядье», Манежа, Большого театра, храма Христа Спасителя, Триумфальной арки и стадиона «Лужники». Впервые была выключена зеленая тематическая ландшафтная подсветка Бульварного кольца и Воробьевых гор, — приводит слова Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Фото: Telegram-каанал / Городское хозяйство Москвы

Кроме того, во время акций «погасли» здания Совета Федерации, Госдумы, правительства Москвы и многие другие.

Фото: Telegram-канал / Городское хозяйство Москвы

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