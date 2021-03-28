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Еще 1878 новых случаев COVID-19 выявили в Москве за минувшие сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Еще 1878 новых случаев COVID-19 выявили в Москве за минувшие сутки

Сергей Хвостик

Общество

В Москве за последние сутки выявили 1878 новых пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 27 марта.

Таким образом, за весь период пандемии в столице выявили 1 022 551 пациента с инфекцией.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 519 832 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровело 4 139 128 человек, летальных исходов зафиксировано 97 740.

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