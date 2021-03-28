Школу почти на тысячу детей построят в подмосковном поселении Щаповском

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, поселение Щаповское Карта всех событий

Современная школа на 800 мест с дошкольным отделением на 150 мест появится в поселении Щаповском в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий в воскресенье, 28 марта.

— Школы и сады, как и вся «социалка», что мы возводим в ТиНАО, соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды. Напомню, что инфраструктурные объекты возводятся по индивидуальным проектам, отличаются оригинальным дизайном, удобным, функциональным внутренним пространством, высочайшим уровнем комфорта, — рассказал глава ведомства Владимир Жидкин.

В школе и детском саду планируют построить зал для музыкальных занятий, кружковую студию, оборудовать площадки для изучения иностранных языков и проведения утренников. Также будут обустроены прогулочные зоны с игровым оборудованием. До конца 2024 года в ТиНАО собираются построить более 100 детских садов и школ, отметили в пресс-службе ведомства.

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