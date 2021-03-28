Крыши нескольких исторических домов отремонтируют в столичных Хамовниках

Россия, Москва, Фрунзенская набережная, 8 Карта всех событий

Крыши нескольких жилых домов, являющихся объектами культурного наследия, отремонтируют в районе Хамовники. Об этом сообщили в пресс-службе городского Департамента капитального ремонта в воскресенье, 28 марта.

Работы будут проведены в доме по адресу Фрунзенская набережная, дом 8. Его построили в 1943 году по проекту архитектора Константина Джус-Даниленко в стиле сталинского ампира. Вид из него открывается на Москву-реку и расположенный напротив парк Горького.

Еще одно здание, в котором отремонтируют крышу, находится по адресу Сеченовский переулок, дом 8, строение 3. Дом построен в 1904 году, а в период с 1916 по 1958 годы в нем жил и творил народный художник РСФСР Николай Крымов. Дом архитекторов по адресу Ростовская набережная, дом 5, также получит новую крышу. Полукруглое здание напротив Киевского вокзала закончили строить в 1960 году. В нем жили такие архитекторы, как Моисей Гинзбург, Георгий Орлов и Сергей Бархин.

В этих домах заменят кровельное покрытие, стропила и ограждения, а также починят систему водостока. Деревянные конструкции обработают с помощью огнебиозащитных материалов. Чердачные перекрытия утеплят минераловатными плитами, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

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