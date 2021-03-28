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Движение по Мячковскому бульвару перекрыто из-за ДТП
Фото: АГН Москва

Движение по Мячковскому бульвару перекрыто из-за ДТП

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Мячковский бульвар, 18к1 Карта всех событий

В результате ДТП на Юго-Востоке Москвы пострадал пешеход. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в воскресенье, 28 марта.

Инцидент произошел на Мячковском бульваре в районе дома 18. Два автомобиля столкнулись, в результате чего один из них выехал на тротуар и сбил пешехода.

Движение по Мячковскому бульвару перекрыто из-за ДТПФото: Telegram-канал / Дептранс. Оперативно

Информации о состоянии здоровья пешехода пока нет. На месте происшествия работают аварийные службы. Движение по Мячковскому бульвару в сторону Новомарьинской улицы перекрыто.

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