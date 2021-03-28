Движение по Мячковскому бульвару перекрыто из-за ДТП
Россия, Москва, Мячковский бульвар, 18к1 Карта всех событий
В результате ДТП на Юго-Востоке Москвы пострадал пешеход. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в воскресенье, 28 марта.
Инцидент произошел на Мячковском бульваре в районе дома 18. Два автомобиля столкнулись, в результате чего один из них выехал на тротуар и сбил пешехода.
Информации о состоянии здоровья пешехода пока нет. На месте происшествия работают аварийные службы. Движение по Мячковскому бульвару в сторону Новомарьинской улицы перекрыто.
Читайте также: Уголовное дело возбудили после аварии на МКАД