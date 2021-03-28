Поселок в Заполярье на границе с Норвегией остался без тепла и воды

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В поселке Никеле Мурманской области на границе с Норвегией произошло аварийное отключение холодного и горячего водоснабжения. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС России в воскресенье, 28 марта.

— Под отключение попали 135 многоквартирных домов и 15 социально значимых объектов, — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, отключение произошло из-за обрушения эстакады, где проходил поселковый водовод. С начала дня в поселке начался развоз бутилированной питьевой воды. В Никеле проживают более 11 тысяч человек, температура воздуха 28 марта там составляла плюс четыре градуса, сообщает Интерфакс.

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