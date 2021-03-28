Народный календарь. Что запрещено есть вечером 29 марта, чтобы не стать бедным

Фото: Анна Куприянова, Вечерняя Москва

День 29 марта в народе называли Саввиным днем. Православная церковь в эту дату вспоминает мученика Савина, которого подвергли гонениям во времена раннего христианства в Египте.

Наши предки верили, что после заката 29 марта нельзя есть хлеб, поскольку это грозило бедностью. Тот, кто ослушается запрета, мог потерять свои сбережения или работу. В этот день не рекомендовалось давать деньги в долг, считалось, что человек сам станет должником. А конфликты лучше решать в другой день, чтобы они не затянулись.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено есть вечером 29 марта, чтобы не стать бедным

Приметы обещали теплую весну, если в этот день стоит погожая погода, а если воды в реках мало, то год будет неурожайным.

29 марта отмечается День специалиста юридической службы в Вооруженных силах России.

148 лет назад Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина». 135 лет назад был создан рецепт «Кока-Колы».

В этот день родились режиссер Станислав Говорухин, актер Александр Фатюшин, певец Владимир Пресняков-младший.

Именины отмечают Павел, Юлиан, Емельян, Трофим, Александр, Роман, Денис, Иван.

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