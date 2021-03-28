Россияне назвали оптимальный возраст для рождения первенца

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Россияне считают оптимальным возрастом для рождения первого ребенка 25 лет для женщины и 28 лет для мужчины. Об этом свидетельствует социологический опрос.

В исследовании, которое проводилось в феврале, приняли участие 3 тысячи человек из разных регионов России. Большая часть опрошенных, а именно 44 процента, отметили, что женщине лучше впервые стать мамой в возрасте 19–24 лет. Тогда как мужчине стоит задуматься о рождении первенца в возрасте от 25 до 29 лет — так считают 48 процентов респондентов. Так ответили 40 процентов людей из групп с четырьмя вариантами уровня доходов — до 30 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, 80 тысяч рублей и от 80 тысяч рублей.

Как отмечается в исследовании, всего 0–2 процента респондентов назвали оптимальным для рождения первенца для мужчин и женщин возраст до 18 лет и после 40. При этом девять процентов опрошенных россиян затруднились ответить вовсе.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным опросом 2010 года россияне чаще называли определяющим фактором для рождения первого ребенка в семье не возраст, а готовность в психологическом отношении и финансовое положение. Так, самыми популярными стали ответы: «когда человек встанет на ноги» и «когда человек готов к этому и осознает всю ответственность перед ребенком».

По статистике за 2018 год, россиянки чаще всего рожали первенца в 26 лет (46,6 тысячи), тогда как на второго ребенка женщины чаще всего решались в возрасте 30 лет (53,7 тысячи). Самым популярным возрастом для третьего стал 31 год (20,3 тысячи), сообщает РБК.

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