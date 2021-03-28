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Дмитрий Маликов предстал в образе Ждуна
Дмитрий Маликов признался, что рэп в его творчестве появился случайно / Фото: @dmitriy_malikov / Официальный аккаунт Дмитрия Маликова в Instagram

Дмитрий Маликов предстал в образе Ждуна

Анастасия Колоскова

Звезды

Эстрадный певец Дмитрий Маликов обрадовал подписчиков свежей фотографией, которую он разместил в своем Instagram-аккаунте. На снимке знаменитость «вписался» в инсталляцию в духе современного искусства, где он предстал в окружении стилизованных Ждунов, приняв аналогичную позу.

— Все жду чего-то.., — подписал певец снимок.

Поклонники выдвинули свои версии, чего же именно может ждать артист.

«У моря погоды?»; «Весною лето, осенью зимы»; «Хорошего настроения и приятной погоды в этот выходной день»; «Счастья»; «Я думала — это вы в группе анонимных ждунов» , — предположили они в комментариях.

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