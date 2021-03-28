«Красивая, как мама»: повзрослевшая дочь Юлии Началовой появилась на телевидении

Фото: https://www.instagram.com/p/Bsd2IcBjTn8/

Дочь скончавшейся Юлии Началовой от футболиста Евгения Алдонина приняла участие в съемках шоу «Модный приговор». Соответствующие фотографии появились в аккаунте 14-летней Веры в соцсети Instagram.

На одном из снимков дочь певицы в бледно-розовом платье с цветочным принтом позирует на фоне прессволла с логотипами популярного телепроекта о моде.

«Красивая, как мама»; «Умничка, пусть у тебя будет все в жизни гладко, счастья и здоровья!»; «Хорошенькая», — осыпали Веру Алдонину комплиментами в комментариях к публикации.

Ранее дочь Юлии Началовой впервые рассказала на публике о том, как прошла ее последняя встреча с мамой.

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