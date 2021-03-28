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«Отсутствие еды и переживания»: Анастасия Волочкова похвасталась результатом похудения
Фото: @volochkova_art / Официальный аккаунт Анастасии Волочковой в Instagram

«Отсутствие еды и переживания»: Анастасия Волочкова похвасталась результатом похудения

Анастасия Колоскова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова поделились с подписчиками результатом стремительного похудения, опубликовав фотографию в репетиционном купальнике.

Как призналась танцовщица, еще недавно предмет одежды сидел на ней как влитой, а теперь в районе талии на нем образовались свободные складки.

— Это много физической нагрузки, практически отсутствие еды и переживания, — раскрыла балерина секрет такого преображения фигуры в своем Instagram-аккаунте.

Волочкова отметила, что в таком весе чувствует себя легче.

Ранее балерина рассказала о своем новом возлюбленном, 38-летнем Олеге, с которым ее связывают «серьезные гармоничные» отношения.

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Анастасия Волочковапохудениефото в Instagram
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