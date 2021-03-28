Льюис Хэмилтон стал победителем первого этапа нового сезона «Формулы-1»

Фото: instagram.com/lewishamilton

Семикратный чемпион мира по автогонкам класса «Формула-1», пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл первый этап нового сезона автогонок — Гран-при Бахрейна, опередив Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на 0,745 секунды.

В тройку лидеров также вошел еще один гонщик «Мерседеса» Вальттери Боттас (+37,383 секунды). Он также признан автором лучшего круга.

Пилот «Ред Булл» начал старт с поула, однако после обоих пит-стопов его опережал Хэмилтон. На последних кругах Ферстаппену удалось обогнать действующего чемпиона, он съехал с трассы и вернул позицию Хэмилтону, чтобы избежать штрафа. Больше Ферстаппен не предпринимал попыток атаки.

В первой десятке также финишировали Ландо Норрис из «Макларен» (+46,466), Серхио Перес из «Ред Булл» (+52,047), Шарль Леклер из «Феррари» (+59,090), Дэниел Риккьярдо из «Макларен» (+66,004), Карлос Сайнс-младший из «Феррари» (+67,100), Юки Цунода из «Альфа Таури» (+85,692) и Лэнс Стролл из «Астон Мартин» (+86,713).

Принимавший первый раз участие в «Формуле-1» россиянин Никита Мазепин из «Хааса» покинул соревнования на первом круге. Его партнер по команде Мик Шумахер финишировал 16-м. Фернандо Алонсо из «Альпин» сошел с дистанции из-за механических проблем.

Следующий этап гонки состоится 16–18 апреля в итальянской Имоле.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон стал самым высокооплачиваемым пилотом «Формулы-1».

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