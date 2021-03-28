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Работы по капитальному ремонту аудиторий в МГУ согласованы с Мосгорнаследием
Фото: АГН Москва

Работы по капитальному ремонту аудиторий в МГУ согласованы с Мосгорнаследием

Ксения Монахова

Город

Все запланированные работы по капитальному ремонту аудиторий в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова (МГУ) ведутся в соответствии с проектом, согласованным с департаментом культурного наследия столицы (Мосгорнаследие). Об этом в воскресенье, 28 марта, рассказали в пресс-службе вуза.

Согласно проекту, будет проведен ремонт покрытия пола, реставрация мебели, а также ремонт светильников. Уточняется, что за 68 лет эксплуатации покрытие стало негодным. Износ составляет свыше 70 процентов. В рамках ремонта специалисты воссоздадут покрытие по образцу 1953 года из дубового штучного паркета.

Кроме того, большая биологическая аудитория биолого-почвенного факультета находится в плохом состоянии. В помещении происходит отслоение штукатурки стен и потолков, также нарушена целостность окрашенных поверхностей. В МГУ решили включить ее в программу капитального ремонта вуза, так как локальный ремонт дефектов провести невозможно.

— В связи с невозможностью локального ремонта вышеуказанных дефектов и необходимостью комплексного подхода к ремонту разработана методика по реставрации и воссозданию исторического облика данной аудитории с учетом капитального ремонта инженерных систем, функционирующих с момента постройки и периодически требующих оперативного вмешательства. Данная методика согласована с Департаментом культурного наследия города Москвы 28 сентября 2020 года, — приводит слова пресс-службы вуза ТАСС.

Помимо этого, 28 декабря 2020 года МГУ заключил госконтракт с подрядной организацией, согласно которому будут выполнены работы по сохранению объекта культурного наследия по ранее утвержденной методике.

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МГУМосгорнаследиекапитальный ремонт
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