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«Не Моцарт»: Ксения Собчак резко высказалась о таланте Игоря Крутого
Фото: Youtube / Ксения Собчак

«Не Моцарт»: Ксения Собчак резко высказалась о таланте Игоря Крутого

Ксения Монахова

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Известная российская телеведущая Ксения Собчак высказалась о композиторе Игоре Крутом. В передаче «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ светская львица поспорила с Сергеем Лазаревым о талантах пианиста.

Собчак отметила, что заслуженный деятель искусств РСФСР просто не дотягивает до уровня всемирно известных великих людей.

— Слушайте, честно говоря, Игорь Крутой — это не Моцарт. Давайте честно, — нелестно высказалась телеведущая.

Лазарев не смог убедить Собчак в обратном. Она стала отвергать все возражения певца. При этом теледива отметила, что Лазарев сильно «завелся», участвуя в споре.

Ранее Собчак пришлось оправдываться за интервью со скопинским маньяком.

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Ксения СобчакСергей ЛазаревИгорь Крутой
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