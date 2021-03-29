Эксперты объяснили подорожание валерьянки и пустырника

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Цены на лекарственные спиртовые настойки за год выросли на 30 процентов, с 24 до 32 рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической компании DSM Group.

Подорожали прежде всего настойки пустырника и валерианы, а также боярышника, прополиса, календулы, перца и пиона.

Руководитель DSM Group Сергей Шуляк рассказал, что рост цен на такие препараты сопряжен с законодательными изменениями, которые вступили в силу с 2021 года. Согласно новым правилам, производители фармацевтической продукции при осуществлении деятельности по производству лекарств могут использовать только фармсубстанцию этилового спирта (этанола).

Это вещество за последний год существенно подорожало. Если в конце сентября 2020 года оно стоила 630–670 рублей за один декалитр, то в январе 2021 года цена возросла до 990–1200 рублей, рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» Надежда Дараган.

Как отмечает врач-невролог, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, подобные средства традиционны для российской медицины.

— Существует множество средств, которые известны веками. Фарминдустрия строилась на знахарстве. Отказываться от такой продукции неправильно, — рассказал медик.

В частности, прием настойки пустырника может быть полезнее более сильных препаратов для пациентов, которые склонны гиперболизировать проблемы со здоровьем, цитируют Власова «Известия».

Ранее сообщалось, что экспорт лекарств из Москвы увеличился более чем на 30 процентов в 2020 году.

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