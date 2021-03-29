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В России появится база данных цифровых профилей иностранцев
Фото: Предоставлено пресс-службой Департамента экономической политики и развития города Москвы

В России появится база данных цифровых профилей иностранцев

Татьяна Плотникова

Общество

Единая информационная платформа учета иностранных граждан, включающая их цифровые профили, будет создана в России. Об этом в понедельник, 29 марта, рассказали в Министерстве внутренних дел РФ.

Как уточнили в ведомстве, такой профиль будет содержать информацию о правовом статусе приехавшего в Россию иностранного гражданина, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе.

В МВД пояснили, что цифровой профиль позволит иностранному гражданину получать государственные услуги в электронном виде, заключать трудовые отношения с работодателем, подтверждать свое обучение, вносить обязательные налоговые и иные платежи, пользоваться удобными информационными сервисами, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что около 13 процентов браков между иностранцами было заключено в Москве в 2020 году.

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