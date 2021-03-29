Сурки первыми вышли из зимней спячки в Московском зоопарке

Фото: moscowzoo.ru / Официальный сайт Московского зоопарка

Первыми из животных в Московском зоопарке после долгой зимы пробудились сурки. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Остальные обитатели зоосада все еще готовятся к пробуждению. В этом году животные спали дольше обычного из-за непривычно холодной зимы.

В зоопарке живут трое сурков — самки Сара и Нагайна, а также самец Арчи. Они начали готовиться ко сну в конце лета: утеплили спальную зону соломой, а также навели «порядок» и вымели из жилища лишнюю землю и сор.

Самец Арчи пробудился первым. Грызун уже выходит из норки и осматривает свои владения. В уличной части вольера его можно увидеть в светлое время суток, так как он любит греться на солнце.

Сурки все еще расходуют накопленные жировые запасы, интерес к еде они начнут проявлять через 5 — 7 дней. В рацион грызунов обычно входят свежий салат и микс из овощей.

В скором времени в Московском зоопарке ожидается пробуждение енотов-полоскунов, бурундуков, енотовидных собак, медведей, белогрудых ежей и сонь. Через некоторое время зоологи разбудят и тушканчиков. Эти зверьки более четырех месяцев провели в специальных холодильных камерах.

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