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Росприроднадзор может забрать львицу, замеченную на крыше в Подмосковье
Фото: Telegram / Что там в Москве?

Росприроднадзор может забрать львицу, замеченную на крыше в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Животные

Росприроднадзор проверит документы львицы, которую видели сидевшей на крыше дома в Подмосковье. Животное могут забрать у владельцев, сообщили в пресс-службе ведомства.

В пятницу, 26 марта, в интернете появилось видео, на котором львица сидит на крыше частного дома в подмосковном селе Козино. На место приехала полиция, которая не обнаружила правонарушений. На территории подмосковного участка находился питомник.

— Инспекторы выехали на место. Они будут проверять документы, когда было приобретено животное. Если до 1 января 2020 года, то львица останется у владельцев, а если после, то мы изымем ее, — отметили в пресс-службе Росприроднадзора.

Уточняется, что 1 января 2020 года в России ужесточили закон об ответственном обращении с животными. Он устанавливает ограничения на содержание диких животных в домашних условиях, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что медведь забрался в частный дом в США и решил искупаться в джакузи.

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Подмосковьекрышиживотные
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