Более 400 единиц медтехники приобрели для московских онкоцентров

Фото: пресс-службу Philips

Столичные власти закупили 415 единиц медтехники по контрактам жизненного цикла для центров амбулаторной онкологической помощи и многопрофильных онкологических центров. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В Москве продолжается внедрение нового стандарта онкологической помощи, в соответствии с которым внутри каждого округа столицы формируется новая эффективная система связи стационарного и амбулаторного звеньев для диагностики и лечения пациентов. Для оснащения многопрофильных онкологических центров и центров амбулаторной онкопомощи мы закупили 415 единиц медтехники по контрактам жизненного цикла, — цитирует Анастасию Ракову официальный сайт мэра Москвы.

Как отметила заммэра, современная медтехника улучшит качество диагностики и лечения онкологических заболеваний. При этом контракты жизненного цикла обеспечит бесперебойную работу аппаратов, так как производитель оборудования гарантирует сервис на всем сроке эксплуатации.

В период с 2021 по 2023 год в медучреждения поступит самая современная техника, которая включает аппараты УЗИ, КТ и МРТ, а также маммографы, рентгены и эндоскопическое оборудование.

Согласно контрактам жизненного цикла поставщик берет на себя все заботы по подключению, сервисному обслуживанию и ремонту оборудования. Это гарантирует, что дорогостоящая техника не будет простаивать из-за отсутствия расходных материалов или поломки.

С 2019 года Москва реализует новый стандарт оказания помощи онкологическим пациентам. На базе крупнейших стационаров города организованы шесть многопрофильных онкоцентров, которые оснащены современными патоморфологическими лабораториями. Помимо этого, в столице создали восемь центров амбулаторной онкологической помощи. Они позволяют проводить все исследования в одном месте и сократить сроки диагностики новообразований.

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