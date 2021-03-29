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Утвержден предмет охраны собора Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Москве
Фото:Официальный сайт мэра Москвы

Утвержден предмет охраны собора Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Москве

Полина Долганова

Город
Малый Ивановский переулок, дом 2/4, строение 5Карта всех событий

Департамент культурного наследия города Москвы утвердил предмет охраны собора Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Малом Ивановском переулке. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В результате научных исследований эксперты составили список всех ценных элементов здания. Под охрану попали своды и купола, расписанные в технике гризайль, а также изображения святых, выполненные на холстах и металлических досках.

Эксперты отметили мраморные и белокаменные полы собора и мозаичные полы с орнаментальным рисунком.

Собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи является объектом культурного наследия федерального значения. Здание охраняется государством. Все реставрационные работы в нем могут проводиться только под контролем специалистов Мосгорнаследия.

Храм является частью архитектурного ансамбля Иоанно-Предтеченского женского монастыря.

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