Утвержден предмет охраны собора Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Москве

Фото:Официальный сайт мэра Москвы

Малый Ивановский переулок, дом 2/4, строение 5 Карта всех событий

Департамент культурного наследия города Москвы утвердил предмет охраны собора Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Малом Ивановском переулке. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В результате научных исследований эксперты составили список всех ценных элементов здания. Под охрану попали своды и купола, расписанные в технике гризайль, а также изображения святых, выполненные на холстах и металлических досках.

Эксперты отметили мраморные и белокаменные полы собора и мозаичные полы с орнаментальным рисунком.

Собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи является объектом культурного наследия федерального значения. Здание охраняется государством. Все реставрационные работы в нем могут проводиться только под контролем специалистов Мосгорнаследия.

Храм является частью архитектурного ансамбля Иоанно-Предтеченского женского монастыря.

Читайте также: Работы по капитальному ремонту аудиторий в МГУ согласованы с Мосгорнаследием