Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Экс-невеста Тимати упала в обморок во время съемок шоу
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Экс-невеста Тимати упала в обморок во время съемок шоу

Илья Ашуров

Звезды

Экс-невеста Тимати Анастасия Решетова потеряла сознание во время съемок телепроекта «Ты — топ-модель на ТНТ». Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

Телеведущая популярного шоу рассказала подписчикам о трудностях при запуске нового сезона шоу. Во время съемок одного из эпизодов «Топ-модели» девушка даже упала в обморок, находясь в кадре.

— Вы не представляете, сколько трудностей и преград было на нашем пути к этой премьере! Начиная с того, что я упала в обморок в одном из эпизодов прямо во время записи подводок. Тем не менее я быстро восстановилась, и через несколько эпизодов вы увидите меня совсем другой. Мы подарим вам новый формат красоты. Мы найдем ту самую — красивую, дерзкую, сильную и необычную, — написала Решетова.

Кроме того, телеведущая пообещала своим поклонникам, что новое шоу будет «самым нескучным проектом о моделинге и красоте».

Читайте также: «Педагог так педагог!»: Басков рассказал, как Кабалье била его палкой на репетициях

модельТиматиАнастасия Решетова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинная «гражданская» война: в ожидании битв за госконтракты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте