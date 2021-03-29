Экс-невеста Тимати упала в обморок во время съемок шоу

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Экс-невеста Тимати Анастасия Решетова потеряла сознание во время съемок телепроекта «Ты — топ-модель на ТНТ». Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

Телеведущая популярного шоу рассказала подписчикам о трудностях при запуске нового сезона шоу. Во время съемок одного из эпизодов «Топ-модели» девушка даже упала в обморок, находясь в кадре.

— Вы не представляете, сколько трудностей и преград было на нашем пути к этой премьере! Начиная с того, что я упала в обморок в одном из эпизодов прямо во время записи подводок. Тем не менее я быстро восстановилась, и через несколько эпизодов вы увидите меня совсем другой. Мы подарим вам новый формат красоты. Мы найдем ту самую — красивую, дерзкую, сильную и необычную, — написала Решетова.

Кроме того, телеведущая пообещала своим поклонникам, что новое шоу будет «самым нескучным проектом о моделинге и красоте».

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