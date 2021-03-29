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ВОЗ представила четыре сценария передачи коронавируса человеку
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

ВОЗ представила четыре сценария передачи коронавируса человеку

Виктория Родимкина

Здоровье

Вероятнее всего, коронавирус возник при передаче от летучих мышей через другое животное, однако Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) рассматривает и другие версии. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на черновик исследования специалистов ВОЗ и КНР.

Лабораторные утечки, по мнению экспертов, «крайне маловероятны». При этом есть другие версии возникновения коронавируса. Самой популярной оказалась передача инфекции от летучих мышей. Также была версия попадания вируса в организм человека через пищевые продукты. При этом большинство специалистов сходятся во мнении, что невозможно прямое попадание вируса от летучей мыши к человеку — нужно промежуточное звено.

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