Еще 8711 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние 24 часа в 84 субъектах России выявили 8711 новых пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в понедельник, 29 марта.

Как отмечается в сообщении, 13,1 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни. За сутки в стране зафиксировали 293 летальных исхода, полностью вылечились 7280 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Лидерами по количеству заболевших стали Москва (1612), Санкт-Петербург (697) и Московская область (595).

На сегодняшний день в России выявлено 4 528 543 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За период пандемии вылечились 4 146 408 человек, при этом скончалось 98 033 пациента с COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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