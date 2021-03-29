Еще 844 пациента вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 844 человека. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в понедельник, 29 марта.

Количество вылечившихся от COVID-19 увеличилось до 942 036. За сутки в городе выявили 1612 новых случаев коронавируса. Госпитализировали 632 пациента. За минувшие 24 часа скончались от инфекции 49 человек.

Фото: Оперштаб

Оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ следует немедленно вызвать врача на дом.

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