Еще 844 пациента вылечились от коронавируса в Москве за сутки
В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 844 человека. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в понедельник, 29 марта.
Количество вылечившихся от COVID-19 увеличилось до 942 036. За сутки в городе выявили 1612 новых случаев коронавируса. Госпитализировали 632 пациента. За минувшие 24 часа скончались от инфекции 49 человек.
Оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ следует немедленно вызвать врача на дом.
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