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Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется
Фото: Правительство РФ

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

Полина Долганова

Политика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в России стабилизируется. Об этом политик сообщил на совещании с вице-премьерами в понедельник, 29 марта.

— Сейчас ситуация с распространением инфекции стабилизируется, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее стало известно, что власти РФ направят 12 регионам страны более 3,5 миллиарда рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник.

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ПолитикаМихаил Мишустинкоронавирус
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