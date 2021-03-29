Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 апреля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 апреля

Виктория Родимкина

Город

Четверг, 1 апреля, в столице станет самым теплым днем на этой неделе. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на синоптиков в понедельник, 29 марта.

Температура воздуха в городе к четвергу, 1 апреля, превысит десять градусов.

— Самым теплым днем недели станет 1 апреля. Ночью синоптики прогнозируют от четырех до шести градусов тепла, в дневные часы воздух прогреется до 11–13 градусов. Облака немного рассеются, но небольшой дождь все же возможен, — говорится в сообщении.

Синоптики сообщили, что 2 и 3 апреля в столице ожидается похолодание, температура составит от нуля до плюс пяти градусов. В воскресенье, 4 апреля, будет сильный ветер — до 10 метров в секунду.

Читайте также: Синоптик рассказал, что теплая дождливая погода в Москве ускорит таяние снега

погода в столицепрогноз погодывесна
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинная «гражданская» война: в ожидании битв за госконтракты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте