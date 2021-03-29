Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 апреля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Четверг, 1 апреля, в столице станет самым теплым днем на этой неделе. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на синоптиков в понедельник, 29 марта.

Температура воздуха в городе к четвергу, 1 апреля, превысит десять градусов.

— Самым теплым днем недели станет 1 апреля. Ночью синоптики прогнозируют от четырех до шести градусов тепла, в дневные часы воздух прогреется до 11–13 градусов. Облака немного рассеются, но небольшой дождь все же возможен, — говорится в сообщении.

Синоптики сообщили, что 2 и 3 апреля в столице ожидается похолодание, температура составит от нуля до плюс пяти градусов. В воскресенье, 4 апреля, будет сильный ветер — до 10 метров в секунду.

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