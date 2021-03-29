«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в понедельник, 29 марта.

Уточняется, что погода может быть потенциально опасна из-за ветра до 15 метров в секунду.

— Период предупреждения с 14:00 30 марта до 14:00 1 апреля, — говорится в сообщении.

Помимо этого, «желтый» уровень опасности объявили также в Московской области. Там период предупреждения будет действовать с 10:00 30 марта до 10:00 1 апреля.

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