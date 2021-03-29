Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ: Контейнеровоз Ever Given снова заблокировал Суэцкий канал
Фото: Youtube / Россия 24

СМИ: Контейнеровоз Ever Given снова заблокировал Суэцкий канал

Виктория Родимкина

В мире

Контейнеровоз Ever Given снова перегородил Суэцкий канал после того, как судно удалось сдвинуть с места. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Суэцкого канала в понедельник, 29 марта.

— Корабль вновь вернулся на ту же позицию из-за ветра, но ситуация не такая сложная, как вначале, — уточнил источник агентства.

Помимо этого, источник в компании — операторе Суэцкого канала сообщил, что значимых изменений в ситуации не произошло: судно только удалось снять с мели, но работы по постановке корабля на фарватер продолжаются.

Напомним, судно, которое направлялось из Китая в Нидерланды, село на мель 23 марта на 151-м километре Суэцкого канала, полностью заблокировав движение по водной артерии. С тех пор работа по его освобождению шла круглосуточно. Специалисты проводили дноуглубительные работы, позже к делу подключились более 15 буксиров. Судно удалось снять с мели в ночь на 29 марта.

Читайте также: Президент Египта заявил о разблокировке Суэцкого канала

сел на мельсудноСуэцкий канал
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинная «гражданская» война: в ожидании битв за госконтракты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте