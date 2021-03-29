СМИ: Контейнеровоз Ever Given снова заблокировал Суэцкий канал

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Контейнеровоз Ever Given снова перегородил Суэцкий канал после того, как судно удалось сдвинуть с места. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Суэцкого канала в понедельник, 29 марта.

— Корабль вновь вернулся на ту же позицию из-за ветра, но ситуация не такая сложная, как вначале, — уточнил источник агентства.

Помимо этого, источник в компании — операторе Суэцкого канала сообщил, что значимых изменений в ситуации не произошло: судно только удалось снять с мели, но работы по постановке корабля на фарватер продолжаются.

Напомним, судно, которое направлялось из Китая в Нидерланды, село на мель 23 марта на 151-м километре Суэцкого канала, полностью заблокировав движение по водной артерии. С тех пор работа по его освобождению шла круглосуточно. Специалисты проводили дноуглубительные работы, позже к делу подключились более 15 буксиров. Судно удалось снять с мели в ночь на 29 марта.

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