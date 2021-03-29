Президент Египта заявил о разблокировке Суэцкого канала

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в понедельник, 29 марта, заявил, что контейнеровоз Ever Given успешно удалось снять с мели и разблокировать Суэцкий канал.

По его словам, операция сопровождалась «колоссальными техническими затруднениями». Он уточнил, что теперь ситуация с транспортируемыми по артерии товарами нормализуется, сообщает РИА Новости.

Напомним, судно, которое направлялось из Китая в Нидерланды, село на мель 23 марта на 151-м километре Суэцкого канала, полностью заблокировав движение по водной артерии. С тех пор работа по его освобождению шла круглосуточно. Специалисты проводили дноуглубительные работы, позже к работе подключились более 15 буксиров. Судно удалось снять с мели в ночь на понедельник.

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