Подмосковью не грозит дефицит кофе из-за ситуации в Суэцком канале

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Проблем с поставкой сырья не возникает у крупнейших подмосковных производителей кофе на фоне ситуации с блокировкой Суэцкого канала. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

— На территории Московской области более десяти предприятий, занимающихся производством кофе. Ими были сформированы значительные запасы сырья по итогам крупных сделок с зарубежными поставщиками кофейных зерен, — пояснил Воскресенский.

Он также добавил, что сырье находится на хранении в российских портах и после прохождения таможенного досмотра, а также оплаты пошлины его отправляют на подмосковные предприятия для дальнейшей переработки, отмечает РИАМО. По мнению министра, с учетом текущего потребления кофе на рынке запасов данного продукта хватит до лета 2021 года, поэтому причин для беспокойства нет.

Напомним, контейнеровоз Ever Given сел на мель и перекрыл Суэцкий канал с 23 марта. Работы по восстановлению движения на этом участке морского пути начались 29 марта. Из-за происшествия возле входов в Суэцкий канал скопилось множество торговых судов. В связи с этим возник вопрос о дефиците кофе, ананасов и тунца.

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