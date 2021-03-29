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Помещение в здании начала XX века возле станции метро «Сухаревская» выставили на торги
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Помещение в здании начала XX века возле станции метро «Сухаревская» выставили на торги

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, улица Щепкина, 18к1 Карта всех событий

Помещение в здании начала XX века неподалеку от станции метро «Сухаревская» выставлено на торги. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщили в пресс-службе Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Отмечается, что на продажу на городском аукционе выставлено нежилое помещение площадью 41,9 квадратного метра на первом этаже по адресу улица Щепкина, дом 18, корпус 1. Начальная цена объекта — 5,9 миллиона рублей. Помещение находится в здании, которое было построено в 1904 году. Оно располагается в пешей доступности от станции метро «Сухаревская».

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, объект имеет свободное функциональное назначение. Кроме того, он свободен от обременений.

— По итогам прошлого года через аукционы город реализовал 224 нежилых помещения для бизнеса общей площадью 23,7 тысячи квадратных метров, 28 из них — на территории Центрального административного округа, — подчеркнул Щербаков.

Он добавил, что средняя конкуренция на торгах за помещения в центре Москвы составила пять участников на лот. Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 апреля 2021 года. Торги пойдут в электронной форме 15 апреля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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