Ученые предупредили об опасных последствиях воспаления десен

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Ученые из Великобритании и Испании выяснили, что у тех, кто страдает пародонтитом вероятность повышения артериального давления и развития со временем гипертонии в два раза выше, чем у людей без воспалительного заболевания десен. Результаты исследования опубликованы в журнале Hypertension.

Специалисты провели эксперимент, в котором поучаствовали 250 взрослых с тяжелым воспалением десен. Еще 250 людей без заболеваний десен и других хронических заболеваний объединили в контрольную группу. Средний возраст участников исследования составил 35 лет. Все они прошли всестороннее обследование.

Ученые определили, что заболевания десен связаны с более высоким риском гипертонии. Люди с пародонтитом в два раза чаще имели высокое артериальное давление по сравнению с людьми со здоровыми деснами. Эти данные указывают на то, что пародонтальные бактерии вызывают повреждение десен и воспалительные реакции. Все это может повлиять на развитие системных заболеваний, среди которых гипертония.

Исследователи выразили мнение, что с введением процедуры двустороннего скрининга пациентов со стороны стоматологов и кардиологов можно заранее определить степень риска развития гипертонии и пародонтита. В этом случае врачи имеют возможность назначить лечение обоих заболеваний.

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