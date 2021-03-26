Отягчающее обстоятельство: 10 неожиданных фактов о зубах

Фото: Из личного архива Владимира Шипкова

Если спросить взрослых людей, все ли они знают о своих зубах, каждый второй респондент, не задумываясь, ответит утвердительно. Но это не всегда соответствует действительности, утверждает владелец стоматологического центра Dr. SHIPKOV dental clinic Владимир Шипков. Он поделился несколькими фактами о зубах, которые большинству из нас малоизвестны или неизвестны вовсе.

Зубы крепче костей

Ошибочно полагать, что костная ткань наиболее прочная в организме: на самом деле это зубы, вернее эмаль. Она на 97 процентов состоит из неорганических веществ, поэтому ее плотность достигает 397 кг/мм², что эквивалентно примерно 400–500 единицам по шкале Виккерса.

У зубов есть нечто общее с айсбергами

Зубы видны примерно на одну треть, и это не опечатка. Принято считать, что на виду находится основная часть зуба, на самом деле коронковая (видимая) часть занимает порядка трети всего объема. Остальной скрыт под деснами и в костной лунке. То, что кажется всем зубом, на самом деле является только« верхушкой айсберга».

Домашняя гигиена эффективна только на 60 процентов



Примерно такая площадь поверхности зубов доступна для чистки традиционными средствами. Часть зуба, скрытая десневым капюшоном, и межзубное пространство почти всегда остаются недосягаемыми для ворсинок щетки, струи, генерируемой ирригатором, и флосса. Именно поэтому так важно регулярно выполнять профессиональную гигиену у дантиста.

Каждый зуб уникален

Не существует двух одинаковых зубов, как и отпечатков пальцев. Криминалистам и страховым агентам это известно, поэтому в развитых странах уже давно существует практика идентификации человека по зубным слепкам. Она особенно актуальна, когда другими способами воспользоваться невозможно, например, для поимки преступника или опознания тел.

Зубы — холодное оружие

Конечно, вряд ли кто-то за пределами детского сада станет использовать его с целью нанести серьезные повреждения сопернику, но тем не менее… Например, в американском штате Луизиана укус расценивается как нападение и влечет за собой уголовную ответственность. Вставные челюсти в этой законодательной норме усугубляют вину нападавшего, квалифицируясь как отягчающее обстоятельство.

Коронки использовали еще до нашей эры

Есть документальные подтверждения существования золотых коронок еще в 700-х годах до н. э. В то время римские лекари использовали колпачки из золота для защиты поврежденных зубов от механических и пищевых раздражителей. Конечно, они имели мало общего с современными высокоэстетичными безметалловыми реставрациями, сильно уступая им по прочности и привлекательности, но основную задачу они выполняли.

Ротовая полость — микробная среда

Во рту даже абсолютно здорового человека одновременно обитают несколько сотен (от 1,5 до 5–6) разновидностей представителей микрофлоры. В одном грамме зубного налета содержится примерно 300 миллиардов микробов, большинство из которых условно патогенные, а в слюне — примерно 900 миллионов на миллилитр. Жить в гармонии с такого рода колонией можно только при условии регулярной гигиены — домашней и профессиональной. Ее отсутствие или недостаточная тщательность моциона неминуемо приведут к развитию кариеса, воспалительных процессов или их осложнений.

У 70–80 процентов взрослых есть кариес

Если зубы не болят, а на их поверхности нет характерных раковин, это не значит, что кариес вам чужд. На ранних стадиях это состояние практически никак не проявляет себя, поэтому обнаружить его появление (или предпосылки к нему) может только стоматолог. Регулярные check up и плановые осмотры помогут вовремя обнаружить патогенные очаги и надолго сохранить свои зубы.

Месяц на чистку зубов

Установлено, что именно столько (+/-) среднестатистический человек за всю жизнь тратит на чистку зубов в домашних условиях. Ученые исходили из того, что обычно уделяют процедуре 45–70 секунд в день, что примерно втрое меньше рекомендуемого времени (2,5–3 минуты). И это только для чистки щеткой, на скребок для языка, флосс, ирригатор и ополаскиватель следует уделять дополнительное время.

Выбитый зуб можно спасти

Если в течение 5–7 минут после травматической ампутации удастся интегрировать зуб на место, он приживется снова с большой долей вероятности. Однако делать это в домашних условиях не рекомендуется — слишком большой риск занести инфекцию, да и вставить зуб назад в лунку без должной практики вряд ли получится. Кстати, примерно так же работает технология одномоментной имплантации: в образовавшуюся после удаления зуба лунку врач интегрирует имплант. Она позволяет избавиться от зуба, который не подлежит восстановлению, и получить новый всего за час.

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