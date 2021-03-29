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Вирусолог назвал основную причину ложноположительного теста на COVID-19
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вирусолог назвал основную причину ложноположительного теста на COVID-19

Кирилл Николаев

Здоровье

Ложноположительные тесты на коронавирусную инфекцию встречаются крайне редко. Об этом в понедельник, 29 марта, рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, ложноположительные тесты на коронавирус могут встретиться из-за лабораторных загрязнений. Дело в том, что у ПЦР-тестов высокая чувствительность. Небольшое загрязнение может дать положительный результат теста.

— Так устроен тест. Это оборотная сторона его чувствительности. И это, в общем-то, хорошее свойство этого анализа. Но все имеет свои отрицательные моменты, и надо следить, чтобы все нормы соблюдались лабораториями, — цитирует Аграновского «Москва 24».

Вирусолог напомнил, что если есть сомнения, то результат всегда можно перепроверить. Для этого нужно сделать тест в другой организации, а в дополнение к этому можно проверить антитела к инфекции.

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