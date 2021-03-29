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Против Тихановской возбудили дело о подготовке теракта в Белоруссии
Фото: youtube.com

Против Тихановской возбудили дело о подготовке теракта в Белоруссии

Анастасия Волоснова

В мире

В отношении бывшего оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской возбудили дело о подготовке теракта в Белоруссии. По делу также проходят члены объединения BYPOL, в котором состоят бывшие силовики страны. Об этом в понедельник, 29 марта, рассказал генпрокурор страны Андрей Швед.

По его словам, несколько дней назад подозреваемые пытались осуществить взрывы и поджоги в Минске и других городах Белоруссии. В совершении терактов организаторы планировали обвинить действующую власть, уточнил Швед.

— Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта, — заявил генпрокурор.

Генпрокуратура поручила объявить Тихановскую и членов BYPOL в международный розыск.

— Настоящее уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем, — отметил Швед.

Он добавил, что прокуратура примет все меры, чтобы никто не ушел от ответственности, пишет агентство БелТА.

Ранее пресс-служба МВД сообщала, что полиция Белоруссии предотвратили два теракта в Минске и Минской области.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

КГБ республики 11 февраля заявил, что ситуация с митингами в стране стабилизировалась, их проявления почти сошли на нет.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

Читайте также: Почти 250 человек задержали на протестных акциях в Белоруссии 27 марта

терактБелоруссияСветлана Тихановская
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