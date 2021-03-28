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Почти 250 человек задержали на протестных акциях в Белоруссии 27 марта
Фото: ТАСС / Стрингер

Почти 250 человек задержали на протестных акциях в Белоруссии 27 марта

Иван Юминов

В мире

Белорусские правозащитники сообщили о задержании 245 участников акций протеста 27 марта. Об этом стало известно в воскресенье, 28 марта.

Основное число задержаний пришлось на Минск. Сторонники оппозиции попытались провести в столице и других городах страны акции протеста, но они были подавлены силовыми органами. МВД Белоруссии задерживало людей за «нарушение общественного порядка», в том числе и по причине проведения одиночных пикетов. Ведомство отметило, что в стране не зафиксировали несанкционированных массовых мероприятий, сообщает ТАСС со ссылкой на данные правозащитников.

Ранее сообщалось о назначении нового посла России в Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

КГБ республики 11 февраля заявил, что ситуация с митингами в стране стабилизировалась, их проявления почти сошли на нет.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

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