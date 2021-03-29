Отец избил четырехлетнего сына на севере Москвы

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Россия, Москва, Северный административный округ, район Восточное Дегунино Карта всех событий

Отец избил своего четырехлетнего ребенка на севере Москвы. Об этом в понедельник, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в районе Восточное Дегунино. По данным ведомства, медицинские работники дошкольного образовательного учреждения обнаружили множественные телесные повреждения у четырехлетнего ребенка. Со слов мальчика, его избил отец, с которым он проживает после развода родителей.

Прокуратура Москвы начала проверку по данному факту.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором якобы мама и бабушка в Домодедове избили восьмилетнюю девочку за то, что она слишком долго собиралась в школу. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что органы опеки проверяют обстановку в семье ребенка.

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