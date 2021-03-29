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Отец избил четырехлетнего сына на севере Москвы
Фото: exp.mos.ru

Отец избил четырехлетнего сына на севере Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Северный административный округ, район Восточное Дегунино Карта всех событий

Отец избил своего четырехлетнего ребенка на севере Москвы. Об этом в понедельник, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в районе Восточное Дегунино. По данным ведомства, медицинские работники дошкольного образовательного учреждения обнаружили множественные телесные повреждения у четырехлетнего ребенка. Со слов мальчика, его избил отец, с которым он проживает после развода родителей.

Прокуратура Москвы начала проверку по данному факту.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором якобы мама и бабушка в Домодедове избили восьмилетнюю девочку за то, что она слишком долго собиралась в школу. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что органы опеки проверяют обстановку в семье ребенка.

Читайте также: Полиция установила личности женщин, избивших девочку в Домодедове

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