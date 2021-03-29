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Детский психолог объяснила, чем опасна родительская гиперопека
Фото: pixabay.com

Детский психолог объяснила, чем опасна родительская гиперопека

Кирилл Николаев

Общество

Каждый родитель стремится оградить ребенка от опасности, но гиперопека только навредит ему. Об этом заявила детский психолог Дарья Дугенцова в эфире «Радио 1».

По ее словам, в некоторых случаях гиперопека может поставить под угрозу жизнь ребенка. В связи с этим важно вовремя понять, что забота начинает его «душить». К симптомам гиперопеки относится чрезмерное внимание родителей к ребенку, стремление оградить его от любой опасности и контролировать во всем.

— Ребенок становится зависим от настроения родителей, он лишается возможности самостоятельно решать свои проблемы и трудности без вмешательства родителей, — рассказала Дугенцова.

Как отметила психолог, многим родителям кажется, что подобным образом они проявляют свою любовь, но на деле только усугубляют ситуацию. Впоследствии ребенок испытывает трудности с социализацией. Он теряет способность самостоятельно удовлетворять свои потребности, так как привык, что обычно за него это делают мама и папа, заключила психолог.

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