Народный календарь. Что нужно выпить 30 марта, чтобы избавиться от всех болезней

Фото: Николай Каиров / Вечерняя Москва

В народном календаре 30 марта называли «Алексей Теплый». В этот день православные христиане почитали преподобного Алексия, человека Божия. Считалось, что в этот день на столе должен быть особый медово-березовый взвар.

Люди верили, что этот целебный напиток прибавит сил и здоровья, а также поможет избавиться от болезней. Березовым соком запасались впрок, чтобы поддерживать здоровье.

С этого дня крестьяне прятали сани до следующей зимы и подготавливали телеги.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно выпить 30 марта, чтобы избавиться от всех болезней

Приметы погоды обещали жаркое лето, если в этот день ясно, и хороший урожай, если идет дождь. Если на Алексея тепло, то и весна теплой будет.

30 марта отмечаются День защиты Земли и Национальный день доктора в США.

408 лет назад в этот день костромской крестьянин Иван Сусанин совершил свой подвиг, воспетый историками и поэтами. Он завел в болота военный польско-литовский отряд, который собирался убить молодого царя Михаила Романова.

51 год назад на экраны страны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».

В этот день родились голландский живописец Винсент Ван Гог, музыкант Эрик Клэптон, певица Селин Дион.

Именины отмечают Павел, Макар, Виктор, Александр, Гавриил, Алексей.

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