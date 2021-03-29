«От ответственности не уйдет»: что грозит мужчине, склонявшему детей к руфингу

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Мужчина, который манипулировал несовершеннолетними и склонял их к выполнению опасных для жизни действий, не сможет избежать ответственности, если его вина будет доказана. Ему грозит от четырех до 15 лет лишения свободы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сказал заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

— У него будут статья 30 УК и статья 105 УК. Человек подбивал детей через социальные сети на то, чтобы они совершали опасные действия. И он рассчитывал на то, что дети погибнут в ходе этих опасных действий. Он желал наступления такого результата. Если бы дети погибли, его действия квалифицировали бы по статье 105 как умышленное убийство. Но дети не погибли — его действия будут квалифицироваться по статье 30 УК и статье 105 УК как покушение на убийство. Здесь срок будет рассчитываться как 3/4 от того наказания, которое ему могли бы дать за убийство. Если будет наказание по первой части статьи 105, то срок — от 6 до 15 лет. По второй части — от 8 до 20 лет. Так как преступление не состоялось, то от этих цифр будет рассчитываться срок 3/4, — сказал Краснов.

Также он отметил, что мужчина, следуя практике, уже «от ответственности не уйдет», если его вина будет доказана.

— Если вскроется, что кто-то все же погиб, то могут переквалифицировать на убийство… Если выявятся еще обстоятельства (например, доводил до самоубийства в прямом эфире), то — отдельная статья, — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали32-летнего жителя Подмосковья Никиту Лебедева, который манипулировал несовершеннолетними и склонял их к выполнению опасных для жизни действий. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в свою очередь заявила, что мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство.

По данным ведомства, его причастность установлена при исследовании материалов 13 уголовных дел, связанных с преступлениями против несовершеннолетних в Москве в период с 2015 по 2020 год. По словам Петренко, Лебедев регистрировался в социальной сети под разными именами и вел манипулятивное общение с детьми. В ходе переписок подозреваемый предлагал несовершеннолетним поучаствовать в руфинге (опасные прогулки по крышам — прим. «ВМ») за денежное вознаграждение. Кроме того, он просил своих жертв вести онлайн-трансляции с крыш и делать фотографии при опасных для жизни ситуациях, например свисая вниз головой на большой высоте.

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